Eski savcıyı öldürüp, cesedini çöplüğe attı (Yeniden)

NİĞDE BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "3 Eylül 2018 tarihinde saat 03.00 sularında Niğde ve Konya illerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve istifa ederek meslekten ayrılan Serhat Yağmur, şüpheli Adan A. tarafından Niğde merkez Sazlıca beldesinde, silah ile vurularak öldürülmüştür. Şüpheli silahı ile birlikte yakalanmış ve derhal gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayın önemine binaen bir Cumhuriyet Savcımız bu dosyanın soruşturması ile görevlendirilmiştir. Görevli Cumhuriyet Savcımızın olayın haber alınmasından itibaren çok kısa bir süre içerisinde olay yerine gitmiş olay yeri inceleme işlemlerini bizzat yapmıştır. Klasik otopsi işlemleri yapılmıştır. Soruşturma işlemleri geniş kapsamlı ve titiz bir şekilde yürütülmekte olup, bu aşamada cinayet sebebi olarak örgüt bağlantısının olmadığı değerlendirilmiştir." DHA-Güvenlik - Türkiye-Niğde - Adnan ÇELEBİ VIDEO YOK

