Eski Savunma Bakanı Mattis’ten Trump’a Sert Eleştiri

Eski Savunma Bakanı Jim Mattis, Başkan Donald Trump’ı Amerika’yı bölmeye çalışmakla suçladı.

Görevdeki bir başkanı doğrudan eleştirmeye daha önce mesafeli yaklaşan Mattis, George Floyd olaylarının ardından sessizliğini bozarak, protestolara verilen karşılığın ‘’askerileştirilmesine’’ tepki gösterdi.

Savunma Bakanlığı görevinden 2018 yılında istifa eden Mattis, The Atlantic dergisinin yayımladığı açıklamasında, ‘’Donald Trump, hayatımda gördüğüm, Amerikan halkını birleştirmeye çalışmayan, çalışıyor gibi bile görünmeyen tek başkan’’ ifadesini kullandı.

Mattis, ‘’Bunu yapmak yerine bölmeye uğraşıyor. Üç yıldır süren bu kasıtlı çabanın sonuçlarına tanıklık ediyoruz’’ dedi.

Yazısında, ABD’nin Nazi dönemi Almanya’sına karşı savaşıyla karşılaştırma yapan Mattis, Normandiya Çıkarması’ndan önce ABD askerlerine, ‘’Bizi yok etmeyi amaçlayan Nazi sloganı ‘böl ve fethet’ idi’’ hatırlatmasının yapıldığını belirtti.

Emekli general, Trump’ın hafta başında Beyaz Saray’dan barışçı protestoculara yapılan müdahaleyle boşaltılan Lafayette Parkı'ndan geçerek St. Johns Kilisesi’ne yürüyerek elinde İncil'le fotoğraf çektirmesine, ABD ordusunun şu anda yönetiminde olan isimlerin katılmasına da tepki gösterdi.