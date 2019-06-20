HABER

Eski Sayıştay başdenetçisi FETÖ'nün hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 ayrı eve düzenlenen operasyonda, eski Sayıştay başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, eski Sayıştay başdenetçisinin de aralarında bulunduğu 3 kişi, FETÖ'nün hücre evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı FETÖ mensuplarının Akhisar'daki 2 ayrı hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine bu adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan bir şirketin eski çalışanı M.S. ve eşi P.S. ile eski Sayıştay başdenetçisi U.A. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar ve Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

PARTNERYatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...Yatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...
Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldıBeykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı
Ürdün Kralı Abdullah Singapur’daÜrdün Kralı Abdullah Singapur’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akhisar FETÖ Hücre Evi

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütünün 'Türkiye sorumlusu' yakalandı!

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.