Eski Senatör ve Astronot NASA Direktörlüğüne Aday

Eski senatör ve astronot Bill Nelson Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA direktörlüğüne aday gösterildi.

Ilımlı Demokrat olarak nitelenen 78 yaşındaki Bill Nelson, Başkan Joe Biden tarafından bu göreve aday gösterildi ve şimdiden partilerüstü bir destek almış durumda.

Göreve başlamadan önce Nelson’un Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Nelson göreve aday gösterilmesinden dolayı onur duyduğunu belirtti ve NASA’nın heyecanlı geleceğe liderlik etmesi için yardımcı olacağını kaydetti.

Florida’nın Cumhuriyetçi senatörü Marco Rubio da NASA’ya daha iyi liderlik edecek birini tanımadığını söyledi.

Nelson da eski Florida senatörü.

Nelson, eski Başkan Barack Obama döneminde NASA’nın roket fırlatma sisteminin çok önemli bir destekçisiydi.

Nelson, Trump döneminde NASA’ya 3 yıl boyunca liderlik eden Jim Bridenstine’ın yerine geçecek.

Bridenstine, bazı NASA programlarını geliştirme çabaları dolayısıyla övgüler almış bir isim.

Bridenstine da Nelson’un adaylığına destek verdi ve Senato’ya Nelson’un adaylığını geciktirmeden onaylama çağrısı yaptı.

Nelson Temsilciler Meclisi’ne 1978’de seçildikten sonra Colombia uzay mekiğiyle 1986’da uzaya giden ekipte yer aldı.

2000 yılında Florida’dan Senato’ya seçilmesinin ardından da uzay politikalasının şekillenmesine yakından katıldı.

