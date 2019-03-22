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Eski sevgili cinayetinde 3 kişiye 25'er yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 14:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da eski sevgilisi Osman Çıkan'ı (56) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Asuman Bolat (38) ile kızının arkadaşları Tuğra Uysal (21) ve Can Yavşanlı (20), 25'er yıl hapis cezası aldı.

Eski sevgili cinayetinde 3 kişiye 25'er yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da eski sevgilisi Osman Çıkan'ı (56) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Asuman Bolat (38) ile kızının arkadaşları Tuğra Uysal (21) ve Can Yavşanlı (20), 25'er yıl hapis cezası aldı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2244 Sokak Ozankent Sitesi'nde 2 Ocak 2018 tarihinde meydana geldi. Osman Çıkan, bir süre önce ayrıldığı Asuman Bolat'ı yeniden görüşmek için sık sık telefonla aramaya başladı. Çıkan'ın ısrarından rahatsız olan Bolat, durumu eski eşinden olan kızı Ö.K.'nin arkadaşları Tuğra Uysal ve Can Yavşanlı'ya anlattı. Bunun üzerine Uysal ve Yavşanlı, olay günü Asuman Bolat'ın evine geldi. Eve, bir süre sonra Osman Çıkan da geldi. Çıkan'ın yeniden bir araya gelmek istediğini söylediği Bolat bu teklifi geri çevirince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Can Yavşanlı ve Tuğra Uysal, Osman Çıkan'ı evden uzaklaştırmak istedi. Ancak Çıkan, boğazını sıktığı Uysal'a vurmaya başladı. Bu sırada Yavşanlı da Osman Çıkan'ı boynundan tutarak itti. Yere düşen Çıkan, yaşamını yitirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tuğra Uysal, Can Yavşanlı, Asuman Bolat ile olay sırasında evde olan kızı Ö.K. ile kadının komşusu N.D.'yi gözaltına aldı. Uysal, Yavşanlı ve Bolat 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan tutuklanırken, Ö.K. ile N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
25'ER YIL HAPİS
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Tuğra Uysal, Can Yavşanlı ve Asuman Bolat ile Osman Çıkan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanıkların, 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan değil, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Son sözleri sorulan sanıklar cinayet işlemediklerini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Tuğra Uysal, Can Yavşanlı ve Asuman Bolat'a önce ömür boyu hapis verdi. Ardından takdir indirimi uygulayan heyet, üç sanığı da 25'er yıl hapisle cezalandırdı. N.D. ve Ö.K. ise beraat etti.
Duruşma sonunda sanık yakınları verilen karara tepki gösterdi.

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Eski sevgili cinayetinde 3 kişiye 25'er yıl hapis

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