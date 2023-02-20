HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eski sevgili dehşeti! Elinde silahla dükkana girdi, sonrası korkunç

Eski sevgili dehşeti! Elinde silahla dükkana girdi, sonrası korkunç

20.02.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayraklı ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Turan Kayaş (43), iş yerini bastığı eski kız arkadaşı Şerife C. (41) ile olayı yatıştırmak için araya giren Mehmet U.'yu (43) silahla vurarak yaraladı. Kayaş daha sonra olay yerinde aynı silahla intihar etti. İşte olayın detayları...

Eski sevgili dehşeti! Elinde silahla dükkana girdi, sonrası korkunç

Kan donduran olay, akşam saatlerinde Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, eski kız arkadaşı Şerife C.’nin (41), işlettiği dönerci dükkanına gelen Turan Kayaş (43), burada eski sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu esnada kavga seslerini duyan Mehmet U. (43), olayı yatıştırmak için araya girince, Kayaş tarafından silahla vücudunun iki farklı yerinden vuruldu. Mehmet U., kanlar içerisinde yere yığılırken, Kayaş, suç aleti silahla intihar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AW831937_03

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kayaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, silahla sol elinden vurularak yaralanan Şerife C., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine, ağır yaralı durumdaki Mehmet U. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Mehmet U.’nun hayati tehlikesi devam ederken, Şerife C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Kayaş’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

AW831937_05

AYNI DÖNERCİDE DAHA ÖNCE ‘KÜRDAN’ CİNAYETİ İŞLENMİŞTİ

Aynı iş yerinde 2021 yılının Kasım ayında da çıkan 'kürdan isteme’ kavgasında 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da trafik kazası! 10 kişi yaralandıMuğla'da trafik kazası! 10 kişi yaralandı
Deprem bölgesinde can kaybı yükseldiDeprem bölgesinde can kaybı yükseldi
Depremzedeler için ev kampanyası!Depremzedeler için ev kampanyası!
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar İzmir silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Ev sahibi ve kiracılara bir yıllık kira desteği!

Elazığ'ın Palu içesinde 3 saatte 5 deprem!

Elazığ'ın Palu içesinde 3 saatte 5 deprem!

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Talihsiz olay! Kanlar içinde yere yığıldı, enkaz başında hayatını kaybetti

Türkiye’nin konuştuğu Ebrar sitesindeki acı gerçek!

Türkiye’nin konuştuğu Ebrar sitesindeki acı gerçek!

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

Meclis'in verdiği ara uzadı, EYT'de planlar değişti! İlk maaşlar...

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

'İstifa etti' iddiaları sonrası açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.