Eski sevgili dehşeti! Ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra evi ateşe verdi

Yangın dün saat 19.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Hüseyin Ağırman Sokak'ta site içerisinde bulunan 15 katlı binanın 14 katında çıktı. İtfaiye ekipleri, yanan dairenin içerisine girerek elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı olarak mahsur kalan Alev Ş.'yi kurtardı. Sağlık ekiplerinin ambulansta ilk müdahalesini yaptıkları Alev Ş. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evi ateşe verip kaçtığı iddia edilen Emre Y. yapılan çalışmaların ardından polis tarafından yakalandı. Zanlı Ataşehir Asayiş Büro Amirliğinde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

15 GÜN ÖNCE GENÇ KADINI DÖVMÜŞ

Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, binada yaşayanlar yaşadıklarını anlattı. Alev Ş.'nin komşularından Ayşe Soysal, "15 gün önce bu adam kızı dövmüş. Elleri ayakları kan içindeydi. Yöneticiye beraber kızı adamın elinden kurtardık. Adamı eve kitledik. Ben kızla uğraşırken, bizim polisi aradığımızı duyunca adam kaçmış. Bir hafta sonra da kapı ardına kadar açıktı. Ben yine bir şey oldu zannettim. Yöneticiyi çağırdım. Onunla beraber içeri girdik. Kapı zaten zorlanmıştı o gün. Daha sonra biz kızı arayınca sevgilisi, 'kız benimle sorun yok' dedi. Dün de yangını duyduk." diye konuştu.