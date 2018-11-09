Eski sevgili dehşeti! 'Müstehcen fotoğraflarını yayarım' diye tehdit edip...

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 40 yaşındaki iki çocuk annesi B. K., 10 yıl önce eşinden boşandı. B.K.'nın hayatı 4 yıl önce arkadaş ortamında Bülent K., ile tanışmasıyla kabusa döndü. Üç aylık arkadaşlıktan sonra evlenme kararı aldıklarını söyleyen B.K., Bülent K.'nın geri adım atması üzerine kendisinden ayrıldığını ve o günden sonra kabusun başladığını söyledi.

'PEŞİMİ BIRAKMADI'

Bülent K.'nın kendisini sürekli rahatsız ve tehdit ettiğini söyleyen B.K., "4 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştık. Arkadaşlık ve evlilik teklifinde bulundu. Kendisini tanımam için biraz zamana bıraktık. İlk üç ayımız iyi geçti. Daha sonra huzursuzluklar ve kavgalar başladı. Ailesi ile sorunlar yaşıyordu. Bende buna bağladım. Evlilik konusunda da geri adım attı. Ben de kendisinden uzaklaşmaya çalıştım. Ben uzaklaştıkça o benim peşimi bırakmadı" dedi.

'ALKOL VE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI!'



Eski sevgilisinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne süren B.K., son iki yıldır defalarca eski sevgilisi tarafından darp edildiğini iddia etti.