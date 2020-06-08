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  4. 'Eski sevgili' kavgasında 4 kişi bıçaklandı

'Eski sevgili' kavgasında 4 kişi bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2020 09:32 | Son Güncelleme

Karaman'da Ömer S. (19) ile kuzenleri Muhammet S. (30), Mahmut S. (32) ve amcası Vahdettin S. (47), kız meselesinden çıkan tartışmanın ardından buluşmak için sözleştikleri Arif A. ve arkadaşlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Ömer S. ve amca ile kuzenler, hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganları arıyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ömer S., kız arkadaşı E.B.'nin evinin önünde gitti. Ancak burada E.B.'nin eski sevgilisi Arif A. ile karşılaştı.

İkili, aralarında çıkan tartışmanın ardından Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda buluşmak üzere sözleşti. Ömer A., parka, kuzenleri Muhammet S., Mahmut S. ve amcası Vahdettin S. ile birlikte gitti. Kısa süre sonra gelen Arif A. ve arkadaşları, Ömer S. ile amcası ve 2 kuzenine bıçaklarla saldırdı. Saldırıda, Ömer S., Muhammet S., Mahmut S. ve Vahdettin S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar ise geldikleri araçlarla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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