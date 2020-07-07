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Eski sevgili kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

Kütahya'da Harun Uslu (26), eski sevgilisi olduğu iddia edilen Gurbet P.'nin (26) yanında gördüğü Emrah Şen (26) ile aralarında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Emrah Şen çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ifadesinde "Benim uzun süredir görüştüğüm kadını rahatsız ediyordu. Üzerime saldırınca, kendimi koruyup bıçakladım" dediği öğrenildi.

Eski sevgili kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya’da oturan Harun Uslu önceki gece, 9 ay önce ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Gurbet P.’nin yaşadığı evin önüne giderek bir süre gelmesini bekledi. Gurbet P., saat 23.00 sıralarında erkek arkadaşı olduğu ifade edilen Emrah Şen’in otomobiliyle Meydan Mahallesi Karaca sokağa geldi. Harun Uslu, eski sevgilisinin yanında gördüğü Emrah Şen’e saldırdı. İkili arasında çıkan kavgada, Uslu göğsünden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Harun Uslu, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Şüpheli Emrah Şen ise olay yerinde bıçakla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli Emrah Şen geçirildiği sağlık kontrolü ve ifadesinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Cezaevine konulan katil zanlısı Emrah Şen'in ifadesinde kendisini korumak için bıçak kullandığı belirterek, "Benim uzun süredir görüştüğüm kadını rahatsız ediyordu. Daha önce tartıştık, ayırdılar. Bu sefer de yine rahatsız etti. Bana saldırdı, ben de kendimi koruyup bıçakladım” dediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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