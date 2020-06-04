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  4. Eski sevgilinin arabasını parçaladı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Eski sevgilinin arabasını parçaladı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

Ankara'da barışma isteğini kabul etmeyen eski sevgilisini darp etmekle tehdit eden kişi, eski sevgilisine isteğini kabul ettiremeyince evinin önündeki arabasını paramparça etti. Araç, kullanılmaz hale geldi.

Başkentte kamu kurumunda temizlik görevlisi olarak çalışan ve yaklaşık 2 yıldır ilişkileri devam eden Ahmet M.Ç. (36) ve Nazan Y. yolları ayrılınca bu sefer husumetli oldu. Eski sevgili Ahmet M.Ç., barışma istediği reddedilince Nazan Y.’yi darp etmekle tehdit etti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DA İŞE YARAMADI

Polise şikayette bulunan Nazan Y., Ahmet M.Ç. hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak bu karar da bir işe yaramadı Ahmet M.Ç uzaklaştırma cezası bitince Nazan Y.’yi yeniden rahatsız etmeye başladı. Ahmet M.Ç., 3 gün önce Nazan Y.’ye barışmak istediğini söyledi ancak isteği karşılık bulmayınca deliye döndü.

OTOMOBİLİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ

Üzerine Nazan Y.’yi darp etti bu da yetmezmiş gibi eski sevgilisinin park halindeki otomobilinin üzerine çıkıp, tekmeledi. Aracın ön camı, çamurluğu ve kapıları kullanılmaz hale geldi. Nazan Y.’nin yanına 3 ay yaklaşmama cezası verilen Ahmet M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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