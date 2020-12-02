Eski sevgilisi ilişkinin ardından anket yolladı!

Cornwall’dan Niall Moran adlı genç adam randevunun ardından anket alarak şaşkına döndü.

Bath Üniversitesi öğrencisi sosyal medyadan kendisine gelen ilişki sonrası anketini paylaştı. Ankette deneyiminin derecelendirilmesi isteniyor.

22 yaşındaki genç gelen anketteki derecelendirme ve yazılı yanıtları içeren testin ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Anket “Deneyiminizi puanlayın, teşekkürler” yazısıyla başlıyor.

İlk soru “XXX’i ne kadar etkileyici buldunuz” olan sorunun cevap seçenekleri arasında “Düşünmem gerek” ve 10 tam puana eş değer “Vay canına” gibi seçenekler yer alıyor.

Sorular arasında “XXX’in en iyi özelliği nedir?” “Sekse kaç puan verirdin?” gibi sorular yer alıyor. Anketin en sonunda ise “Bu arada, adı neydi?” sorusu bulunuyor.

Twitter’da anketin görüntülerini paylaşan Niall “Bir psikopatla yattığıma inanamıyorum” dedi. Niall’ın paylaşımı 30 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Bir kullanıcı “Verdiğin yanıtları merak ediyorum” derken, başka bir kullanıcı “Bugünlük bu kadar internet yeter” yazdı.