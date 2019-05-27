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Eski sevgilisi tarafından dehşeti yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Kayseri’de 7 yıl önce tanıştığı ve sevgili olduktan bir süre sonra ayrıldığı 25 yaşındaki kıza zorla cinsel istismarda bulunduğu, çıplak fotoğraflarını çekerek şantajla 500 TL parasını aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 27 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kayseri’de 7 yıl önce tanıştığı ve sevgili olduktan bir süre sonra ayrıldığı 25 yaşındaki kıza zorla cinsel istismarda bulunduğu, çıplak fotoğraflarını çekerek şantajla 500 TL parasını aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 27 yaşındaki sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Eski sevgilisi tarafından dehşeti yaşayan mağdur kız, “Zorla bana cinsel saldırıda bulundu, onun bileğine benim tırnak izlerim geçti, benim de bileklerimi sıktı, sağlık raporlarında var” dedi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.V.A.(27) ile mağdur S.C.Ç. (25) ve avukatlar hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu.
Tutuklu sanık M.V.A. mahkemede yaptığı savunmasında “karakolda verdiğim ifademi değiştirmek istiyorum. Mağdur ile 2012’de tanıştık, gönül ilişkimiz oldu. Kendi rızası ile de cinsel ilişkiye girdik, ilişkimiz bir süre devam etti, ayrıldık. Çıplak fotoğraflarını kendisi çekip, rızası ile gönderdi. Ben fotoğrafları çekmedim, zorla ilişkiye girmedim. Kendisini sadece korkutmak için bu gönderdiği fotoğrafları sosyal medyada yayınlamakla tehdit ettim, 500 TL parasını aldım, onu da borç olarak istedim, korkutmak amacıyla parayı vermezsen instagramda fotoğrafları yayınlayacağım gibi tehditlerim oldu” diye konuştu.
Mağdur kız S.C.Ç. ise mahkemede ifadesinde şunları söyledi: “2012’de tanışıp sevgili olduk. İlk ilişkimiz rıza ile oldu. İkinci ilişki, yani 28 Şubat 2019’daki zorla oldu. O gün beni çağırdı, ‘senden aldığım paraları geri vereceğim’ dedi. Keykubat Mahallesi’ndeki ağabeyinin evine çağırdı, ben de gitmek istemedim ve durağa çağırdım. O da bana fotoğrafları tehdit ederek eve çağırdı. Eve gittim, ‘benimle birlikte olmadan bu evden çıkamazsın’ dedi. Zorla bana cinsel saldırıda bulundu, onun bileğine benim tırnak izlerim geçti, benim de bileklerimi sıktı, sağlık raporlarında var. Cinsel saldırıda bulunurken de bilgim olmadan görüntüler çekmiş. ‘Sen benim hayatımı mahvettin’ diyerek 500 TL istemişti, görüntüleri şantajla aileme göndereceğini söyleyerek tehdit etti, ben de verdim. Kendisinden şikayetçiyim.”
Tanık olarak dinlenen mağdurun ablası S.Ç. ise “Mağdur kız kardeşim olur. İnstagramdan bana bir mesaj geldi ama gizli olduğu için göremedim, kız kardeşim anlatınca, gidip şikayetçi oldu” dedi.
Duruşma savcısı sanık M.V.A.’nın mağdur S.C.Ç.’ye yönelik ‘nitelikli cinsel istismar’ ve ‘şantaj’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı Haziran ayına erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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