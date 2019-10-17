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Eski sevgilisi tarafından öldürülen Birgül'ün vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:27 | Son Güncelleme

BİRGÜL, SOKAK ORTASINDA KATLEDİLDİ İzmir'in Konak ilçesinde İrfan Çengel'in güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül Bilal'i (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.

BİRGÜL, SOKAK ORTASINDA KATLEDİLDİ

İzmir'in Konak ilçesinde İrfan Çengel'in güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül Bilal'i (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çengel, vatandaşların 'yapma' uyarısına rağmen cinayeti işledikten sonra intihar ediyor.
Salı günü sabah saatlerinde, Alsancak'ta meydana gelen olayda, güzellik salonu işleten Birgül Bilal, sabah iş yerine geldiğinde, dükkanın önünde bekleyen eski sevgilisi İrfan Çengel ile karşılaştı. Burada Birgül Bilal ve Çengel arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İrfan Çengel, yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, Birgül Bilal'i başından vurdu. Bilal'in kardeşi Songül Bilal'i de yaralayan İrfan Çengel, silahı başına dayayıp tetiği çekti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Birgül Bilal ile İrfan Çengel'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Songül Bilal ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Birgül Bilal'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Buca Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. İrfan Çengel'in cenazesinin de yakınları tarafından defnedildiği bildirildi. Songül Bilal'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
ÇEVREDEKİLERİN BAĞIRIŞLARI FAYDA ETMEDİ
Öte yandan olay anına ilişkin bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde önce Birgül Bilal'i darp eden Çengel, çevredekilerin 'Yapma' uyarılarına rağmen silahını ateşliyor. Eski sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra yere çökerek silahını kendi başına dayayıp intihar ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay anına ait görüntüler

Haber-Kamera:İZMİR, (DHA)

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