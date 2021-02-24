HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın doğum gününde defnedildi

Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadın doğum gününde defnedildi

24.02.2021 12:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından işe gitmek için servis beklerken tüfekle vurularak öldürülen Semiha Peker, doğum gününde memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.Olay, dün Salihli ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından işe gitmek için servis beklerken tüfekle vurularak öldürülen Semiha Peker, doğum gününde memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.
Olay, dün Salihli ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesinde bulunan bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan bir çocuk annesi Semiha Peker (33), sabah 07.00 sıralarında Şehitler Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin önüne gelerek servis beklemeye başladı. Peker, arkadaşları ile birlikte işe gitmek için servisi beklediği sırada, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yalçın Kocataş (43), otomobille gelerek Peker’e tüfekle 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Peker, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peker’in cenazesi otopsi izin İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Araç terk edilmiş halde bulundu
Peker’e 3 el ateş ederek öldüren eski arkadaşı Yalçın Kocataş ise cinayetin ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevrede geniş güvenlik önemli alan ve kameraları tek tek inceleyen polis, Kocataş’ın kaçış yönünü tespit etti. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatan polis, Kocataş’ın, kullandığı 45 EL 605 plakalı otomobili Yılmaz Mahallesi, Gölmarmara yolu üzerinde park halinde buldu. Kocataş’ın cinayette kullandığı tüfekte otomobilde bulundu.
Cinayet sonucu hayatını kaybeden Semiha Peker ile katil Yalçın Kocataş’ın Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden oldukları, Semiha Peker’in bir süredir Salihli’de yaşadığı ve Turgutlu ilçesindeki tavuk fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

Doğum gününde toprağa verildi
Eski erkek arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürülen Semiha Peker, doğum günü olan 24 Şubatta (bugün) memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi. İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından cenazesi alınan Peker için Sarıgöl ilçesinde ailesinin yaşadığı Ayan Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı. Cinayete kurban giden Peker’in bugün öğle saatlerinde Sarıgöl Pazar Camisi’nde kılınan cenaze namazında annesi Betül Kavas, ağabeyi Reşat Peker, kardeşi Mert Peker büyük üzüntü yaşadı. Kılınan cenaze namazının ardından talihsiz kadının naaşı Sarıgöl Belediyesi Mezarlığında toprağa verildi.

Ağabey Reşat Peker:"Artık kadına şiddet son bulsun"
Cenaze namazı sonrası üzüntüsünü dile getiren Semiha Peker’in ağabeyi Reşat Peker, “Kardeşim eski sevgilisinden ayrılmışlar, bu da kıskançlık mı diyelim yani canilik bu. Televizyonlarda kadın cinayetleri ve kadına şiddeti izliyorduk. Başımıza geleceğini hiç düşünemedik. Canımdan can gitti. Bu katilin en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Artık kadına şiddet son bulsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü
Sosyal medyada olay yaratan video!Sosyal medyada olay yaratan video!
Felak ve Nas surelerinin okunuşu ve anlamıFelak ve Nas surelerinin okunuşu ve anlamı
1/

En Çok Okunan Haberler

47 ilde operasyonlar başladı

47 ilde operasyonlar başladı

Çarpıcı iddia: Erdoğan, AK Parti'den koparılmak isteniyor

Çarpıcı iddia: Erdoğan, AK Parti'den koparılmak isteniyor

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağmur ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: 'Süzme faşist bir parti'

Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: 'Süzme faşist bir parti'

Ton balığı çıplak elle mi paketleniyor: Dardanel'den açıklama geldi! Ton balığı nasıl paketleniyor?

Sosyal medyada olay yaratan video!

Batman normalleşmeye hazırlanıyor! Vali Şahin açıkladı: Vaka sayısı yüzde 0,1'e indi

Gözler pazartesi gününe çevrildi: Vaka yüzde 0,1'e indi

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu (Kamuda mülakat kaldırılıyor)

İnsan Hakları Eylem Planı için tarih ve detaylar belli oldu

Milyonlarca insanın hayatına dokundu: Koç Holding kurucusu Ahmet Vehbi Koç kimdir?

Milyonlarca insanın hayatına dokundu: İşte hayatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu’nun kişisel verilerine bakan SGK çalışanları hakim karşısında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgilerini sorgulamıştı: Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.