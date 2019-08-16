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Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 01:27 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Aşk ihaneti nedeniyle cinayeti işlediğini iddia eden zanlı, pişman olduğunu söyledi.

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı’nda meydana gelen olayda; aşırı alkollü olduğu iddia edilen M.G., yoldan geçerken eski sevgilisi Merve Kotan’ı (20), Ekim Türkmen (22) ile parkta otururken gördü. Yaşanan kısa tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı silaha davranan M.G., Kotan ve erkek arkadaşı Türkmen’e defalarca ateş etti.

Silah seslerini duyan mahallenin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Merve Kotan ve Ekim Türkmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli M.G., adliyeye sevk edildi. M.G., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

'ÇOK PİŞMANIM'

M.G., Aydın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlğinde verdiği ifadesinde; "Merve Kotan, beni arkadaşımla aldattı. Bu yüzden öldürdüm. Çok pişmanım" dedi. Suçunu itiraf eden M.G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

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Aydın eski sevgilis cinayet

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