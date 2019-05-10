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Eski sevgilisi ve ev arkadaşlarını darbeden kişiyi mahallelinin elinden polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2019 23:55 | Son Güncelleme

BOLU'da, üniversite öğrencisi Muhammed S., iddiaya göre kendisi gibi üniversite öğrencisi olan eski sevgilisi E.Ö.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, üniversite öğrencisi Muhammed S., iddiaya göre kendisi gibi üniversite öğrencisi olan eski sevgilisi E.Ö. ve onun 2 kız arkadaşını evde rehin alarak darbetti. 3 genç kız, kapıyı kıran polis tarafından kurtarılırken, olayı duyan mahalleli ise evin önünde toplanıp Muhammed S.'yi linç etmeye çalıştı.

Olay, saat 21.30 sıralarında üniversite öğrencilerinin vakit geçirdiği çok sayıda kafenin bulunduğu Albay Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi Muhammed S., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evine gidip kapıyı kilitledi. Muhammed S., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören eski sevgilisi E.Ö.'yü rehin alarak darbetmeye başladı. E.Ö.'nün ev arkadaşı 2 kız, Muhammed S.'ye engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Muhammed S., E.Ö.'nün ev arkadaşlarını da darbetti. Kapının kilitli olması nedeniyle kızlar dışarıya çıkamadı.

KALABALIK TOPLANDI

Sokakta bulunan kalabalık, evden gelen çığlıkları duyunca polise haber verdi. Bir anda yüzlerce kişi olayı duyunca sokakta toplandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiyenin kapıyı kırmasıyla eve girip, darbedilen kızları kurtardı. Polis ve mahalle bekçileri, sokakta toplanan kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. Muhammed S., evden çıkarılıp polis aracına bindirildiği sırada toplanan kalabalık tarafından linç edilmeye çalışıldı. Ancak polis ve mahalle bekçilerinin müdahalesiyle linç önlendi. Muhammed S., gözaltına alınırken, 3 üniversiteli genç kız da hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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