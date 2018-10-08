HABER

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 20:55 | Son Güncelleme

İngiltere'de cinsel ilişki fotoğrafını, eski sevgilisine gönderen kadına 4 ay hapis cezası verildi.

Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Geçen sene Temmuz ayında eski sevgilisi, yeni sevgilisini sokakta bıçakla öldüren Sarah Bramley, beklenen cezayı aldı. İngiltere’nin Darlington bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki kadın eski sevgilisi David Saunders’a, Michael Lawson’a cinsel ilişki fotoğraflarını gönderdi.

FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Fotoğrafları gördükten sonra adeta deliren 33 yaşındaki Saunders, 34 yaşındaki Lawson’u sokakta bıçaklayarak öldürdü.

Saldırıdan sonra Avustralya’ya taşınan kadın, ülkesine döndükten sonra müebbet hapis cezası alan Saunders’ı saldırıya kışkırtmakla suçlandı.

kadin

KADINA 4 AY HAPİS CEZASI

Kadının cinayeti değil, saldırıyı kışkırttığına belirten mahkeme, 4 ay hapis cezası verdi.

PARTNERVahşi doğanın acımasız yüzü! 20 dakika uğraştıVahşi doğanın acımasız yüzü! 20 dakika uğraştı
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!
Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki ingiltere sevgili eski sevgili

En Çok Okunan Haberler

'Eşim bana yakınlık göstermiyor' diyen adama mahkemede karısından şok suçlama!

'Eşim bana yakınlık göstermiyor' diyen adama mahkemede karısından şok suçlama!

Esas savaş şimdi başlıyor! ABD'nin son hamlesi tansiyonu yükseltti!

Esas savaş şimdi başlıyor! ABD'nin son hamlesi tansiyonu yükseltti!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Sinan Engin: Aatif, Benzia ve Slimani üçlüsü, Nabil Dirar'ı oynatmak için Cocu'ya baskı yapıyorlar

Sinan Engin: Aatif, Benzia ve Slimani üçlüsü, Nabil Dirar'ı oynatmak için Cocu'ya baskı yapıyorlar

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

Sarhoş kuşlar kasabayı ayağa kaldırdı!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

İlginç savunma: Karım onu öldürmemi istedi!

Rusya'da köprüaltı defilesinde polis şoku

Rusya'da köprüaltı defilesinde polis şoku

Belediye otobüsünü maymuna kullandırttı!

Belediye otobüsünü maymuna kullandırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.