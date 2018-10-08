Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…

Geçen sene Temmuz ayında eski sevgilisi, yeni sevgilisini sokakta bıçakla öldüren Sarah Bramley, beklenen cezayı aldı. İngiltere’nin Darlington bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki kadın eski sevgilisi David Saunders’a, Michael Lawson’a cinsel ilişki fotoğraflarını gönderdi.
Fotoğrafları gördükten sonra adeta deliren 33 yaşındaki Saunders, 34 yaşındaki Lawson’u sokakta bıçaklayarak öldürdü.
Saldırıdan sonra Avustralya’ya taşınan kadın, ülkesine döndükten sonra müebbet hapis cezası alan Saunders’ı saldırıya kışkırtmakla suçlandı.
Kadının cinayeti değil, saldırıyı kışkırttığına belirten mahkeme, 4 ay hapis cezası verdi.
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