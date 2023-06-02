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Eski sevgilisini 12 yerinden bıçakladı, sözleri şaşkına çevirdi! 'Bana 2 milyon 200 bin lira taktı'

02.06.2023 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de spor eğitmeni Gamze C. (34), 3 ay önce ayrıldığı ve hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Fatih D. (42) tarafından 12 yerinden bıçaklandı. Gamze C. hastanede tedaviye alınırken, yakalanıp gözaltına alınan Fatih D., çıkarıldığı mahkeme tutuklandı. Fatih D., adliyeden çıkarılırken "İftiracı kadın, bana 2 milyon 200 bin lira taktı. Bunlar dolandırıcılar" dedi. İşte detaylar...

Eski sevgilisini 12 yerinden bıçakladı, sözleri şaşkına çevirdi! 'Bana 2 milyon 200 bin lira taktı'

Eskişehir'de spor salonu olan eğitmen Gamze C., dün akşam kız arkadaşlarıyla birlikte Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak’taki bir eğlence mekanına gitti. Gamze C.’yi takip ettiği öne sürülen 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D., genç kadın dışarı çıktığında bıçakla saldırdı. Gamze C. vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, Fatih D. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Gamze C., Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gamze C.’nin kolları, başı ve karnında 12 bıçak yarası olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gamze C.’nin, hakaret ve yaralama suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirtilen Fatih D. hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

'BANA 2 MİLYON 200 BİN LİRA TAKTI'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih D., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Fatih D., elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılırken gazetecilerin sorusu üzerine “İftiracı kadın, bana 2 milyon 200 bin lira taktı. Bunlar dolandırıcılar” dedi. Gazetecilerin ‘Pişmanım mısın?’ sorusuna ise ‘Hayır değilim, Allah’a havale ediyorum” karşılığını verdi.

(DHA)

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