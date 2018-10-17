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Eski sevgilisini balkona çağırdı sonrası korkunç: "Bak şimdi seyret, ne oluyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:47 | Son Güncelleme

Karabük'te, otopark işleten U.Y., yaklaşık 2 ay önce ayrıldığı sevgilisinin evinin önüne gelip, kamyonetin kasasına bağladığı iple kendisini astı. U.Y., eski sevgilisi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eski sevgilisini balkona çağırdı sonrası korkunç: "Bak şimdi seyret, ne oluyor"

Olay, Karabük Yenimahalle'de kurulan çarşamba pazarında geçen pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. U.Y.(36), iddiaya göre 2 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi S.K.Ç.'yi cep telefonuyla arayıp barışmak istediğini söyledi.

"BAK ŞİMDİ SEYRET, NE OLUYOR"

Olumsuz yanıt alan U.Y., kadının evinin önüne geldi. Evinin balkonuna çıkan S.K.Ç.'ye "Bak şimdi seyret, ne oluyor" diye bağıran U.Y., daha sonra pazar yerinde park halindeki kamyonetin kasasına çıktı. Burada boynuna geçirdiği ipi, kamyonet kasasının demirine bağlayan U.Y., kendisini boşluğa bıraktı.

KUCAKLAYARAK KALDIRDI, İPİ KESTİ

Eski sevgilisini kurtarmak için koşarak evden çıkan S.K.Ç., kamyonetin yanına geldi. S.K.Ç., U.Y.'yi kucaklayarak kaldırıp ipi kesti, ardından 112 Acil'i arayarak yardım istedi. U.Y. gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. U.Y.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
gerizekalı mal.
vefalı sevgili
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