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Eski sevgilisini bıçakla yaralamıştı, duruşmada mahkeme başkanına ‘Sizin üzerinize yemin ederim’ dedi! Mahkeme başkanının tepkisi bakın nasıl oldu

11.05.2024 11:07
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Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde eski sevgilisi Buket Y.’yi (49) evinin otoparkında 6 bıçak darbesiyle yaraladığı gerekçesiyle ‘Kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ten 20 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Murat Dursun (50) duruşmada, kendini savunduğu sırada, "Anam, babam, sizin üzerinize yemin ederim" dedi. Mahkeme başkanı, “Benim üzerime yemin etme” diyerek sanığa tepki gösterince salonunda kısa süreli gülüşmeler oldu.

Eski sevgilisini bıçakla yaralamıştı, duruşmada mahkeme başkanına ‘Sizin üzerinize yemin ederim’ dedi! Mahkeme başkanının tepkisi bakın nasıl oldu

Olay, 22 Mayıs 2023’te Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkisindeki bir evin otoparkında meydana geldi. Murat Dursun, kıskançlık nedeniyle tartışarak ayrıldığı beden eğitimi öğretmeni Buket Y.'nin evinin otoparkına gitti. Dursun, Buket Y.'nin otomobilinin lastiklerini bıçakla kesti, apartmanın güvenlik kameralarını kırdı. Bina görevlisi gelince Murat Dursun, otoparkta saklandı. 2 saat sonra Buket Y., otomobilinin yanına geldiğinde bulunduğu yerden çıkan Dursun, kadına yanında getirdiği bıçakla saldırdı. Buket Y. yaralanırken, Murat Dursun kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan Dursun tutuklanırken, tedavisi tamamlanan Buket Y., aynı yıl 6 Haziran'da taburcu edildi.

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Murat Dursun hakkında ‘Kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dursun savunmalarında, dini nikahla birlikte yaşadığı Buket Y.’nin kendisini aldattığını, bununla ilgili videolar ve mesajların kendisine gösterildiğini öne sürdü.

‘CİNSEL İÇERİK GÖSTERDİYSEM BANA NİYE SALDIRMAMIŞ’

Davanın 4’üncü duruşması Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Murat Dursun ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken Buket Y. gelmedi. Daha önce dinlenen ancak tekrar dinlenilmesi talep edilen tanık N.U. salona alındı. Sanık ile mesajlaşmadığını belirten N.U., Buket Y. ile sadece arkadaş olduklarını söyledi. Sanık avukatı tarafından sunulan mesajlar, tanığa okundu. Tanık mesajlaşmaları kendisinin yapmadığını söyleyerek, “Ben ona cinsel içerikli video gösterdiysem bana niye saldırmamış sürekli hedef değiştirmeye çalışıyor” diye konuştu.

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SAVCI TAHLİYE İSTEDİ, AVUKAT TEPKİ GÖSTERDİ

Savcı, Murat Dursun’un 1 yılı aşkın süredir tutuklu olması, hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma ihtimalinin bulunması ve delil karartma şüphesi bulunmadığı gerekçeleriyle tahliyesini talep etti. Buket Y.’nin avukatı Cenker Halat ise sanığın adliyeye ilk getirildiği günlerde gazetecilerin sorusuna verdiği ‘Az bile yaptım pişman değilim’ dediğini hatırlatarak, “İddia makamı bu eylemi az mı bulmuş da tahliye talep ediyor. Sanık imam nikahlı olduğunu beyan etse de ne zaman nikah kıyıldığını dahi söyleyememektedir. Sundukları mesajlarda da ayrıldıkları bellidir. Sanık hala müvekkil ve yakınlarıyla uğraşmaktadır, hangi koruma tedbiri müvekkili koruyacaktır. Müvekkilimin sanığa karşı hangi haksız eylemi vardır? Sanık sosyal medyadaki paylaşımlarla yaptığı eylemi anlatmıştır. Cezaevinden bile yaptığı şikayetlerle müvekkilime zarar vermeye çalışmıştır. Hangi tedbir müvekkilimin can güvenliğini sağlayabilir. Sanığın tahliye edilmemesi gerekir” dedi.

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MAHKEME BAŞKANI: BENİM ÜSTÜME YEMİN ETME

Söz verilen sanık Dursun, kendisine N.U.’nun cinsel içerikli mesajlar ve görüntüler gösterdiğini öne sürerek, “Bana cinsel içerikli görüntüler gösterdi. Anam, babam, sizin üzerine yemin ederim, gördüm bunları" deyince mahkeme başkanı 'Benim üstüme yemin etme' dedi. Başkanın tepkisinden sonra duruşma salonunda kısa süren gülüşmeler oldu.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık avukatı ise müvekkilinin pişmanlığını yargılama aşamalarında dile getirdiğini, ellerindeki mesajları yazanın tanık N.U. olmasa da Buket Y.’nin müvekkilini aldattığının açık olduğunu söyleyerek tahliye talep etti. Mahkeme heyeti, tedavisi devam eden Buket Y.’nin raporunun beklenmesi için duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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