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Eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 12:22 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde İ.Ç., güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül Bilal'i (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.

Davut CAN- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde İ.Ç., güzellik salonu işleten eski sevgilisi Birgül Bilal'i (32) pompalı tüfekle öldürüp, kardeşi Songül Bilal'i (29) de yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Alsancak semti 1420 Sokak'ta meydana geldi. Güzellik salonu işleten Birgül Bilal, sabah iş yerine geldiğinde, dükkanın önünde bekleyen eski sevgilisi İ.Ç. ile karşılaştı. Burada Birgül Bilal ve İ.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.Ç., yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, Birgül Bilal'i başından vurdu. Bilal'in kardeşi Songül Bilal'i de yaralayan İ.Ç., silahı başına dayayıp tetiği çekti.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Birgül Bilal ile İ.Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Songül Bilal ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Cenazeler, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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