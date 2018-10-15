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Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 00:13 | Son Güncelleme

Bolu’da iki grup arasında beşer dakika arayla yaşanan iki kavgada 3 kişi yaralandı. Olaylara müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı

Olay, saat 22.30 sıralarında İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir mağazada çalışan eski kız arkadaşını yeni sevgilisiyle gören genç, ikilinin yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki erkek arasında kavga çıktı. Çıkan kavga, cadde üzerine bulunan sivil ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi.

5 DAKİKA SONRA İKİNCİ KAVGA

İlk olaydan yaklaşık 5 dakika sonra İzzet Baysal Caddesi Vaysal Sokak üzerinde daha kalabalık gruplar halinde karşılaşan taraflar bu kez yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki gruba müdahale ederek ayırdı. Kavgada 3 kişi yaralanırken, olaylarla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Bolu kavga gözaltı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kızımız seni magandalıgın yüzünden terk ettigi okadar belliki kimblir kıza neler diyordun neler yapıyordun rezil Qöpek
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