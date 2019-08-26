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Eski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de 3 yıl önce eski sevgilisi tarafından boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz, Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayetinin ardından tepkisini sosyal medyadan dile getirdi.

Eski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisi

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de 3 yıl önce eski sevgilisi tarafından boğazından 5 kez bıçaklanan Tuba Korkmaz, Kırıkkale'deki Emine Bulut cinayetinin ardından tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Korkmaz, "Kesilen boğazın hissini biliyorum ben ve ölmek istememeyi. O an değil, belki iki gün sonra yutamadığın bir su damlasında boğularak ölmek, ama o an o adamın elinden değil. Beni gördüğünde videomu çekmek yerine ambulansı arayan o kadın olmasaydı yoktum belki şimdi" dedi.
Eskişehir’de 2016 yılı Haziran ayında Vişnelik Mahallesi Park Sokak'ta bir fabrikada seramik mühendisi olarak çalışan Fatih S., sinema ve dizi film sanatçısı Şeyma Korkmaz'ın ablası olan desinatör Tuba Korkmaz'ı kendisinden ayrıldığı için sokak ortasında bıçakla boğazından ağır yaraladı. Tutuklanan Fatih S. yargılandığı mahkemece 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tuba Korkmaz, Kırıkkale’de Emine Bulut’un ayrıldığı eşi tarafından kızının gözü önünde bıçakla öldürülmesinin ardından tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
Emine Bulut’un olaya anında çekilen videosuna dikkat çeken Korkmaz, videosunu çekmek yerine ambulansa haber vererek hayatını kurtaran kadına teşekkür etti. Korkmaz sosyal medyada paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Kesilen boğazın hissini biliyorum ben ve ölmek istememeyi. O an değil, belki iki gün sonra yutamadığın bir su damlasında boğularak ölmek, ama o an o adamın elinden değil. Ben şanslı mıydım? Kızım şanslı mıydı? Bilmiyorum ama fotoğrafımda da gördüğünüz gibi ‘zafer’le çıktım o andan. Beni gördüğünde videomu çekmek yerine ambulansı arayan o kadın olmasaydı yoktum belki şimdi. Bugün bir kez daha teşekkür ettim ona ve ben Tuba Korkmaz, üç yıl önce ayrıldığım erkek arkadaşımın 5 falçata darbesinden kıl payı kurtularak hayatta kaldım ve hala korkuyla yaşamaya devam ediyorum. Kadınların korkusuzca yaşayabilecekleri bir yer için elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım."
Korkmaz, mesajının sonuna eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut’un yanı sıra 'ölmekistemiyorum' ve 'annelütfenölme' etiketlerini ekledi.

FOTOĞRAFLI

Eski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisiEski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisiEski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisiEski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisi

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