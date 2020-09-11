HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlama iddiasına gözaltı

Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlama iddiasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Samsun’da sosyal medyada eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayımladığı iddia edilen bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlama iddiasına gözaltı

Samsun’da sosyal medyada eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayımladığı iddia edilen bir kişi siber polisinin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’da B.G. adlı bir kişi bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınladığı iddia edildi. Genç kadın, polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu bir sosyal paylaşım sitesinde çıplak fotoğrafları yayınlandığı iddia edilen 33 yaşındaki B.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. B.G.’nin cep telefonu ve bilgisayarlarına incelenmek üzere el konuldu.
Polisteki sorgusu tamamlanan B.G. bugün Samsun Adliyesine mevcutlu olarak sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Dışişleri'nden MED7 Zirvesi'ne yanıt!Dışişleri'nden MED7 Zirvesi'ne yanıt!
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
En Çok Okunan Haberler
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Diğer Haberler
Dışişleri'nden MED7 Zirvesi'ne yanıt: Gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksun!
Dışişleri'nden MED7 Zirvesi'ne yanıt!
HDP Milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası verildi
HDP'li vekile 10 yıl hapis cezası verildi
Ahmet Deniz Atabay'dan 'tutuklandı' iddiasına yanıt
Ahmet Deniz Atabay'dan 'tutuklandı' iddiasına yanıt
Türkiye’nin en ilginç mezarlığı görenleri şaşırtıyor
Burası Türkiye'nin en ilginç mezarlığı
Antalya'da sıcaklar bunalttı! Sahillere akın ettiler
Sahillere akın ettiler
Niğde'de durum vahim! Vali Şimşek açıkladı: Kentimizdeki tablo iç açıcı değil
Bir ilde durum çok vahim! 'Tablo iç açıcı değil'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.