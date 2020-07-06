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Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 09:03 | Son Güncelleme

Kütahya'da Harun Uslu (26), eski sevgilisi olan Gurbet P.’nin (26) yanında gördüğü Emrah Ş. (26) ile aralarında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

Kütahya’da oturan Harun Uslu, 9 ay önce ayrıldığı sevgilisi Gurbet P.’nin yaşadığı evin önüne giderek bir süre gelmesini bekledi.

Gurbet P., saat 23.00 sıralarında erkek arkadaşı olduğu ifade edilen Emrah Ş’nin otomobiliyle Meydan Mahallesi Karaca sokağa geldi. Harun Uslu, eski sevgilisinin yanında gördüğü Emrah Ş.’ye saldırdı.

İkili arasında çıkan kavgada, Uslu göğsünden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Harun Uslu, kaldırıldığı hastanede doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Şüpheli Emrah Ş. ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Harun Uslu’nun cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Emrah Ş. ise geçirildiği sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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