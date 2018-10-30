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Eski sevgilisinin iş yerini bastı! Camı çerçeveyi çekiçle indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 10:26 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kız kardeşlerin cep telefonu bayisini çekiçlerle basıp kapı, vitrin camları ile bilgisayarı kırmaları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Rukiye K. ile ablası Esma E.’nin 24 Temmuz günü cep telefonu bayisine gelerek çekiçle zarar vermelerinin görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Rukiye K. önde arkada ablası Esma E. bayiye gelerek önce bayinin cam kapısını ellerindeki çekiçle kırıp içeri giriyor. Daha sonra iki kız kardeş telefonların bulunduğu vitrinin camlarını kırıyor. Rukiye K. hızını alamayarak daha sonra da masa üzerinde bulunan bilgisayara vurmaya başlıyor. Bu arada çekiç sapından çıkınca ablasının elindeki çekici alıp iş yerine zarar vermeye devam ediyor.

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Cep telefonu bayisinde bulunan şahıs ise donup kalarak kadınlara hiç tepki veremiyor. Bu sırada dışarıdan gelen komşu esnaf kız kardeşleri sakinleştirmeye çalışıyor. Ancak Rukiye K. bir türlü sakinleşmeyerek masa üzerindeki eşyalara zarar vermeye devam ediyor. Bir taraftan da bayi çalışanı genci tehdit ediyor. Kız kardeşler daha sonra komşu esnafın yardımıyla içeriden çıkartılıp götürülüyor.

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Cep telefonu bayisi H.Ö. polise giderek kız kardeşlerden şikayetçi oldu. Olayın nedeninin ise H.Ö. ile iş yerini basan Rukiye K.’nin bir süre önce sevgili olduğu ancak Rukiye K.’nin H.Ö.’den ayrıldığı bu nedenle H.Ö.’nün de Rukiye K.’nın kardeşini dövdürdüğü, bu yüzden kız kardeşlerin iş yerini bastığı ileri sürüldü. Şikayet üzerine de kız kardeşlerinin ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana kavga

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