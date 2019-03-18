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Eski sevgilisinin ölümle tehdit ettiği İlayda'nın '7 ay sonraya duruşma' tepkisi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 17:21 | Son Güncelleme

ANTALYA'da ayrıldığı sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunan İlayda Özen (23), açılan davaya 7 ay sonraya duruşma günü verilmesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Özen, 'O güne kadar bu erkek tarafından öldürülüp, öldürülmeyeceğimi ben bilmiyorum.

Eski sevgilisinin ölümle tehdit ettiği İlayda'nın '7 ay sonraya duruşma' tepkisi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ayrıldığı sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunan İlayda Özen (23), açılan davaya 7 ay sonraya duruşma günü verilmesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Özen, 'O güne kadar bu erkek tarafından öldürülüp, öldürülmeyeceğimi ben bilmiyorum. Pekala, sizler biliyor musunuz?' paylaşımında bulundu.
Antalya'da yaşayan İlayda Özen, 2016 yılında F.A. (34) ile birlikte olmaya başladı. 2 yıl süren ilişki boyunca çift zaman zaman ayrılık yaşadı. Son olarak 2018 yılının son ayında İlayda Özen, ilişkiyi bitirdi. Ancak, F.A. genç kızın peşini bırakmadı.
İddiaya göre F.A., bir kez darbettiği Özen'i, Mart ayından itibaren de ölümle tehdit etmeye başladı. 3 kez defa polis merkezine başvuran, Özen son olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.
DURUŞMA GÜNÜ 7 AY SONRAYA VERİLDİ
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda F.A. hakkında dava açıldı. Ancak davanın ilk duruşması için Ekim ayına tarih verildi. Kendisini tehdit eden eski sevgilinin, 7 ay sonra hakim karşısına çıkacak olmasına İlayda Özen sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özen, sosyal medya hesabından, 'O güne kadar bu erkek tarafından öldürülüp öldürülmeyeceğimi ben bilmiyorum. Pekala, sizler biliyor musunuz?' paylaşımında bulundu.
Genç kıza çok sayıda takipçi destek verdi.
'KORKMAYIN CESARETLİ OLUN'
DHA muhabirinin görüştüğü İlayda Özen, "Yanımdaki her erkeği sevgilim zannederek, tehdit ediyor. Bir arkadaşıma kafa attı, benim boğazımı sıktı. Sürekli beni takip ediyor. Etrafımdaki herkese hakaret ediyor. Bulunduğum ortamlara gelip, beni tehdit ediyor. Mart ayı itibariyle ölümle tehdit edilmeye başlandım. Şikayetlerime rağmen adalet bir şey yapmıyor. Bu adam elini koluna sallayarak dolaşıp beni tehdit ediyor. Annem panik atak krizleri geçiriyor. Babam bu adam yüzünden kalp krizi geçirdi, ben tedavi görüyorum. Sesimi sosyal medyada duyurdum ama adalet anlamında süreç işlemiyor. Tereddütsüz, korkusuz gezmek istiyorum. İçten gülmek ve dışarıya çıkmak istiyorum. Korkmayın cesaretli olun, yoksa bu tür erkekler çoğalacaktır. Kadınların susmamaları gerekiyor" dedi.

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Eski sevgilisinin ölümle tehdit ettiği İlayda'nın '7 ay sonraya duruşma' tepkisiEski sevgilisinin ölümle tehdit ettiği İlayda'nın '7 ay sonraya duruşma' tepkisiEski sevgilisinin ölümle tehdit ettiği İlayda'nın '7 ay sonraya duruşma' tepkisiEski sevgilisinin ölümle tehdit ettiği İlayda'nın '7 ay sonraya duruşma' tepkisi

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