Eski sevgilisinin ölümle tehdit ettiği İlayda'nın '7 ay sonraya duruşma' tepkisi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ayrıldığı sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunan İlayda Özen (23), açılan davaya 7 ay sonraya duruşma günü verilmesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Özen, 'O güne kadar bu erkek tarafından öldürülüp, öldürülmeyeceğimi ben bilmiyorum. Pekala, sizler biliyor musunuz?' paylaşımında bulundu.

Antalya'da yaşayan İlayda Özen, 2016 yılında F.A. (34) ile birlikte olmaya başladı. 2 yıl süren ilişki boyunca çift zaman zaman ayrılık yaşadı. Son olarak 2018 yılının son ayında İlayda Özen, ilişkiyi bitirdi. Ancak, F.A. genç kızın peşini bırakmadı.

İddiaya göre F.A., bir kez darbettiği Özen'i, Mart ayından itibaren de ölümle tehdit etmeye başladı. 3 kez defa polis merkezine başvuran, Özen son olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DURUŞMA GÜNÜ 7 AY SONRAYA VERİLDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda F.A. hakkında dava açıldı. Ancak davanın ilk duruşması için Ekim ayına tarih verildi. Kendisini tehdit eden eski sevgilinin, 7 ay sonra hakim karşısına çıkacak olmasına İlayda Özen sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özen, sosyal medya hesabından, 'O güne kadar bu erkek tarafından öldürülüp öldürülmeyeceğimi ben bilmiyorum. Pekala, sizler biliyor musunuz?' paylaşımında bulundu.