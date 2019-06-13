ESKİ SEVGİLİSİNİN OTOMOBİLİNİ KUNDAKLATTI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

Kağıthane'de eski sevgilisinin aracını kundaklattırdığı iddiasıyla aranan şüpheli ve kundakçı yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde 12 Haziran Çarşamba gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakıldı. Alev alev yanan otomobil vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GÖNÜL İLİŞKİSİ BİTTİ ARABASINI YAKTIRDI

Polis ekipleri otomobil sahibi Nuray Ö. ile yaptığı görüşmede, Nuray Ö., aralarında daha önce gönül ilişkisi bulunan 40 yaşındaki Ayhan A.'dan şüphelendiğini söyledi. Ayhan A.'nın otomobilini sattırmak istediğini ve kendisinin otomobilini satmadığı için ayrıldıklarını belirten Nuray Ö.'nün ifadesi üzerine polis çalışma başlattı.

BAŞKASINA YAKTIRDIĞINI KABUL ETTİ

Ekipler aynı gün Ayhan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede Ayhan A.'nın 20 suç kaydı bulundu. Ayhan A. yangını Afganistan uyruklu 26 yaşındaki Usman K.'ya yaptırdığını itiraf etti. Polis ekipleri kısa süre içerisinde Usman K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.