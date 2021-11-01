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Eski sevgilisinin yanında gördüğü kişiyi sırtından vurup öldürdü

01.11.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da Serkan Erdoğan (39), eski sevgilisi N.B.’nin yanında gördüğü Hayati Çelik’i (42), içinde bulunduğu araçta tabancayla sırtından vurarak öldürdü. 35 suç kaydı bulunan Erdoğan, yakalanıp gözaltına alındı.

Eski sevgilisinin yanında gördüğü kişiyi sırtından vurup öldürdü

Olay, saat 04.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Serkan Erdoğan, Hayati Çelik ve eski sevgilisi N.B.’yi birlikte eğlence mekanından çıkarken gördü. Hayati Çelik ve N.B., mekanın önünden ayrıldığı sırada Serkan Erdoğan, belinden çıkardığı tabancayla araca doğru bir el ateş etti.

Merminin sırt kısmına isabet ettiği Çelik yaralandı. Aynı araçla bir özel hastaneye götürülen Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tabancayı atarak kaçan Serkan Erdoğan, Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 35 suç kaydı bulunan Erdoğan'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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