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Eski sevgilisinin zorla evine girerek öldürdüğü kadının cenazesi Konya’ya götürüldü

05.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Ankara’da eski sevgilisi tarafından evinde silahla vurularak öldürülen Sevgi Tekin’in cenazesi defnedilmek üzere Konya’ya götürüldü.

Ankara’da eski sevgilisi tarafından evinde silahla vurularak öldürülen Sevgi Tekin’in cenazesi defnedilmek üzere Konya’ya götürüldü. Cenazeyi almaya gelen kardeşi Figen K., “Ablam gözümün önünde öldü, hiçbir şey yapamadım” dedi.
Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Sevgi Tekin (32), gece yarısı evine gelen ve zorla camı kırarak içeriye giren eski sevgilisi Gökhan A. (26) tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Tekin’in naaşı, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak defnedilmek üzere Konya’ya götürüldü. Yaşanan dehşet anlarına birebir şahit olan Tekin’in kız kardeşi Figen K., korku dolu anları şöyle anlattı:
“Annemle ben yatak odasında uyuyorduk. Daha doğrusu ben uyumuyordum, telefonla uğraşıyordum. Kız kardeşim, ablam, ablamın kızı mutfaktaydılar. Ablamın çığlığını duydum, ‘Figen yetiş, polisi ara’ diye. Elimizden telefonları aldı ve ‘Burada bir cinayet yerine beş cinayet çıkar, bütün suçu üstleniyorum’ dedi.”

“Gözümün önünde ablam öldü”
Ablasının gözünün önünde katledildiğini söyleyen Figen K, “Gözümün önünde ablam öldü, hem de haksız ve suçsuz yere. Adam şizofren hastası olmuş, benden bile kıskanıyordu ablamı. Gözümün önünde öldü, hiçbir şey yapamadım” diye konuştu.
"Ablam Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi oldu" diyen Figen K., bu tür olayların tekrarlanmaması için zanlıların en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

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