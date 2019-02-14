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Eski sevgilisiyle barışmak için çatıya çıktı, meraklılar canlı yayın yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 09:10 | Son Güncelleme

ADANA'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisini görmek için Kayseri'den gelen Mehmet K.

Eski sevgilisiyle barışmak için çatıya çıktı, meraklılar canlı yayın yaptı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisini görmek için Kayseri'den gelen Mehmet K. (32) 15 katlı inşaatın çatısına çıktı. Mehmet K.'yi gören sürücüler ve çevredekiler, olay anını cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
Kayseri'de oturan Mehmet K. bir süre önce sevgilisi Fadime K.'den ayrıldı. Fadime K. daha sonra Adana'da oturan ablasının yanına ziyarete geldi. Mehmet K. ise 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi tekrar barışmak istediği Fadime K.'nin peşinden geldi. Mehmet K., barışmak istemeyen Fadime K.'ye kızarak Yeşiloba Mahallesi'nde bulunduğu evin karşısındaki 15 katlı bir binanın çatısına çıktı. İntihar girişimini gören vatandaşlar ise polisi aradı. Olay yerine gelen CANKUR ekipleri, hava yastığıyla önlem aldı. Polis ise çatıya çıkarak Mehmet K.'yi ikna etmeye çalıştı.
MERAKLI KALABALIK AKIN ETTİ
Bu sırada yoldan geçen araç sürücüleri otomobillerini yol ortasında durdurarak, cep telefonlarıyla intihar girişimini görüntülemek istedi. Ayrıca yoldan geçenler, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Adı öğrenilemeyen bir kişi ise "Ben 8 yıllık nişanlımdan ayrıldım. İntihar etsem ben ederdim" dedi.Yaklaşık 1,5 saat çatıda bekleyen Mehmet K., Fadime K.'nin gelmesiyle indi. Mehmet K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Eski sevgilisiyle barışmak için çatıya çıktı, meraklılar canlı yayın yaptıEski sevgilisiyle barışmak için çatıya çıktı, meraklılar canlı yayın yaptıEski sevgilisiyle barışmak için çatıya çıktı, meraklılar canlı yayın yaptıEski sevgilisiyle barışmak için çatıya çıktı, meraklılar canlı yayın yaptı

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