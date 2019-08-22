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Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz" yazılı otomobille silahlı saldırı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişinin eski sevgilisini plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış otomobilden ateş açarak vurduğu ileri sürüldü.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi.

Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz" yazılı otomobille silahlı saldırı iddiası

Adana’da bir kişinin eski sevgilisini plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış otomobilden ateş açarak vurduğu ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde E.Y. (30), iş yerine girmek üzereyken plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobildeki bir kişi tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Bacağına isabet eden iki mermi ile yere yığılan kadın, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı ise otomobille kaçtı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, genç kadını vuran kişinin eski sevgilisi Y.S. olduğu ileri sürüldü.

Eski sevgiliye plakası

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