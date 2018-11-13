Eski silah ve bıçak kılıflarını sanata dönüştürüyor

FERDİ UZUN - Aydın'da öğretim görevlisi Gözde Erkan'ın, dericilerden topladığı eski, kullanılmayan silah ve bıçak kılıflarından yaptığı eserler sanatseverlerin beğenisini kazanıyor.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi 41 yaşındaki Gözde Erkan, atölyeye dönüştürdüğü evinin üst katında kendi üslubuyla tablolar yapıyor.

Dericilerden topladığı silah ve bıçak kılıflarına şekil verip boyadıktan sonra tuvale yerleştiren Erkan'ın çalışmaları ilgi görüyor. Bu güne kadar 4 kişisel sergi açan, birçok karma sergiye katılan Erkan, eserlerinde derinin yanı sıra kendi dokuduğu halı ve kilim parçaları ile doğadan topladığı materyalleri de kullanıyor. Erkan'ın tabloları, 1-3 bin lira arasında satılıyor.

Gözde Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır bu işle uğraştığını, kullanılmayan, eski silah ve bıçak kılıflarını sanatla birleştirdiğini anlattı.

Uyguladığı tekniğin kendisine ait olduğunu belirten Erkan, "Bu uyguladığım özel bir teknik. Anadolu tekniği de diyebilirim. Çünkü içerisinde deri, halı, kilim dokuma ve tığ işi var. Bir çok tekniği içinde barındırıyor. Yüzeysel sanatı kullanarak aslında el sanatları yapmaya çalışan dekoratifçi bir insanım. Hiçbir zaman sanatla uğraşıyorum demedim ben aslında el sanatçısıyım. Geleneksel teknikleri kullanıp modern tarzda tasarım, üslup ve fon bilgilerini içine ekleyerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.