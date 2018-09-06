Eski Silivri Jandarma Komutanı hakim karşısında

İlçe jandarma komutanlığı ve istihbaratta görev aldığı dönemde haber kaynakları da dahil birçok kişide telefon numarasının bulunduğunu anlatan Yoldaş, HTS kayıtlarındaki ankesörlü, kontörlü hat veya GSM numaralarının bunlara ait olabileceğini savundu.

Sanık Yoldaş, "Onlarla irtibata girmedim. Bunların okullarına, dershanelerine gitmedim. Hattımı 15 yıldır kullanıyorum. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

İddianamede ardışık şekilde yapıldığı iddia edilen aramalarda hatalar olduğunu öne süren sanık Yoldaş, FETÖ/PDY ile ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Kimlik tespitinin ardından suçlamalara ilişkin savunma yapan sanık Yoldaş, görev yaptığı sürede farklı tarihlerde arandığını kabul etti.

Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Yoldaş, Van T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Ağrı'daki cezaevinde iki hafta önce kalp krizi geçirdiğini ve tedavi için Van'a sevk edildiğini belirten Yoldaş, örgütle bağlantısının olmadığını ileri sürerek tahliye talebini yineledi.

- Öğretmen Adil Ünal'ın araştırılması istendi

Ankara'da tanıştığı ve öğretmenlik yaptığını bildiği Adil Ünal'la ilgili savcılık ve emniyetteki ifadesini hatırlatan mahkeme başkanı, sanığa bu kişiyle irtibatını sordu.

Adil Ünal olarak bilinen kişiyle Ankara'da tanıştıktan sonra Samsun'da karşılaştığını, Ağrı'nın Patnos ilçesinde görevliyken de kendisini aradığı beyanında bulunan Yoldaş, Isparta'da görev yaptığında da onun selamıyla birilerinin kendisini ziyarete geldiğini söyledi.

Mahkeme başkanı, sanıktan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilmesi için bu kişi hakkında bildiklerini anlatmasını istedi.

Savunmasına devam eden sanık Yoldaş, gözaltına alındıktan sonra Ünal'ın FETÖ üyesi olabileceğine kanaat getirdiği için bu ismi verdiğini belirtti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin örgütle bağlantısının bulunmadığını, görüşmelerin kamu personeliyle yapıldığını ve bunun örgütle bağlantılı değerlendirilemeyeceğini ileri sürerek, soruşturmanın genişletilmesi ve adli kontrol şartları uygulanarak Yoldaş'ın tahliye edilmesini istedi.

Savcı da "Adil Ünal"ın araştırılarak gerçek kişi olup olmadığının, FETÖ üyeliğiyle ilgili işlem yapılıp yapılmadığının ortaya çıkarılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

