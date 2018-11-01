Eski Silivri Jandarma Komutanı hakim karşısında

Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski Silivri İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Mustafa Yoldaş'ın yargılanmasına devam edildi.
Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Yoldaş ve avukatları katıldı.
Sanık Yoldaş, gözaltına alındıktan sonra farklı tarihlerde örgüt üyesi olduğundan şüphelendiği ve "Adil Ünal" olarak bildiği kişi tarafından arandığını, iki defa da yüz yüze görüştüğünü kabul etti.
"Adil Ünal" isimli kişinin selamıyla kendisine gelenlerin de olduğunu belirten Yoldaş, önceki duruşmada iddianamede ardışık şekilde yapıldığı iddia edilen aramalarda hatalar bulunduğunu, HTS kayıtlarındaki 28 saniyelik görüşmenin gözaltına alındığı gün yapıldığı için mümkün olamayacağını ileri sürdü.
FETÖ/PDY ile ilgisinin bulunmadığını öne süren sanık Yoldaş, örgüt üyeliğinden tutuklu bulunan bazı askerlerle görevi nedeniyle görüşmeler yaptığını, bazılarını ise cezaevinde gördüğünü, bunun dışında herhangi bir irtibatının olmadığını iddia etti.
İki binbaşının yargılandıkları davada mahrem imamlarca arandıkları ve toplantılara katıldıkları yönünde ifade verdiklerini, bu askerlerle irtibatının tesadüf olup olmadığına ilişkin soru üzerine sanık Yoldaş, "Bu şahısların benim HTS kayıtları incelememde olduğunu biliyorum ancak bu şahısların mahrem imamlarca arandıklarını bilmiyorum. Görev nedeniyle görüşmüşlüğüm, resmi programda görüldüğüm vardır. Bu askerler tarafından aranmış olmam tesadüf olabilir. Mahrem imamların beni aradığı hususuna kesinlikle katılmıyorum." yanıtını verdi.
Sanık avukatları da HTS kayıtlarında mahrem imamlarca kullanıldığı iddia edilen üç numaranın bilinmeyen numaralar servisinde üç farklı kişi adına kayıtlı olduğunun görüldüğünü, bu nedenle HTS kayıtlarında hata olup olmadığının incelenmesini istedi.
HTS kayıtlarının yargılamada tek başına yeterli delil görülemeyeceğini ileri süren sanık avukatları, Yoldaş hakkında adli kontrol şartlarının uygulanmasını talep etti.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
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