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Eski Şırnak vali yardımcısı ByLock'tan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

Eski Şırnak vali yardımcısı ByLock'tan tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Şırnak vali yardımcısı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen eski Şırnak vali yardımcısı A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.E, "terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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eski Şırnak vali yardımcısı FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

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