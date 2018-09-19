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Eski Sırp askere savaş suçundan ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

Savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Vuk Ratkovic'e 8 yıl hapis cezası verildi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Savaşı'nda (1992-1995) savaş suçu işlediği gerekçesiyle eski Sırp asker Vuk Ratkovic'e 8 yıl hapis cezası verildi.

Bosna Hersek Mahkemesinde Vuk Ratkovic hakkında görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme, Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) Visegrad Tugayı askeri olarak görev yapan Ratkovic'e, Visegrad şehrinde Haziran 1992 ile Ocak 1993 tarihlerinde Boşnak bir sivil kadına tecavüz ettiği ve Uluslararası İnsancıl Hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle 8 yıl hapis cezası verdi.

Mahmeke, Ratkovic'in mağdur tarafa yaklaşık 18 bin avro tazminat ödemesine de hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Savaşı savaş suçu

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