"Eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz hiç olmadı"

İlk seçimin bir siyasal seçim, siyasal mücadele olduğunu ve onu kazandıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, bundan sonra hizmet yarışı sürecinin başladığını aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun İstanbul'un temel sorunlarını bildiğini, bunların nasıl çözüleceği konusunda güçlü verilere sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İyi bir ekibi olacak, liyakatli bir ekibi de olacak. Bunun altını özenle çiziyorum. Partizanlık yapmamak, liyakatli bir ekiple yola çıkmak. Dolayısıyla bu bizim açımızdan son derece önemli. Ekrem Başkan ve diğer başkanlarımızla yerel yönetimlerde Türkiye'de yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey şeffaf olacak, her şey eğer çok güzel olacaksa her şeyin şeffaf olması lazım. Partizanlığın olmaması lazım. Herkesin çalışması, alın teri dökmesi, sorunlara kilitlenmesi ve çözmesi lazım. Dolayısıyla bu çerçeve içinde bir görev anlayışı üstlendi Ekrem Başkanımız. Bunu da büyük bir başarıyla yapacaktır. Ben de hepiniz gibi başarılarının takipçisi olacağım. Bütün dualarımız Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte. İnşallah hepsi başarılı olurlar. Yerel yönetimlerden başlayarak vatandaşın verdiği her kuruşun hesabını vermek gibi bir güzelliği hep birlikte Türkiye'ye yaşatacağız. Bundan yüzde yüz eminim."