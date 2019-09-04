SİVAS (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eski siyaset anlayışını bir tarafa bırakıyoruz. Kavgadan uzak, gerilimden uzak, insanı seven, görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, herkesi kucaklayan, kadın erkek, yaşlı genç demeyen, herkesin sorunlarıyla ve herkesin sorunlarını çözmek için mücadele eden bir siyaset anlayışı getiriyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlerin ardından İmranlı ilçesine geçerek Belediye Başkanı Murat Açıl'ı ziyaret etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçe meydanında vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, İmranlı'da olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Siyasette yeni bir ufuk açtıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Eski siyaset anlayışını bir tarafa bırakıyoruz. Kavgadan uzak, gerilimden uzak, insanı seven, görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, herkesi kucaklayan, kadın erkek, yaşlı genç demeyen, herkesin sorunlarıyla ve herkesin sorunlarını çözmek için mücadele eden bir siyaset anlayışı getiriyoruz. Bu siyaset anlayışının özünde yatan kul hakkı yememektir, özünde yatan harcanan her kuruşun hesabını millete vermektir. Sizler vergi veriyorsunuz, parayı harcıyorlar, nereye gittiğini kimse bilmiyor. Nereye ne kadar harcandığını kimse bilmiyor ama biz yeni bir siyaset anlayışıyla harcadığımız her kuruşun hesabını sizlere vereceğiz. Milletine hesap vermek siyasetçi için onurlu bir görevdir. Biz bu onurlu göreve talibiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bunu beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Geçmişte A partisine B partisine oy veren vatandaşlarım olabilir ama yeni siyaset anlayışında bizimle beraber gelin. Yol arkadaşı olalım. Türkiye'nin önünü açalım. Türkiye'nin ufkunu açalım."