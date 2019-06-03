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Eski Sosyal Güvenlik Bakanı İşgüzar için TBMM’de tören düzenlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar için Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.13, 14 ve 16’ncı dönem Sinop milletvekilliği, 42.

Hayatını kaybeden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar için Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi.
13, 14 ve 16’ncı dönem Sinop milletvekilliği, 42. Hükümet’te de Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar için TBMM Şeref Merdivenleri önünde tören düzenlendi. Törene İşgüzar’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz katıldı.
Hilmi İşgüzar, 1929’da Yozgat’ta doğdu. 13, 14 ve 16’ncı dönem Sinop milletvekilliği ve 5 Ocak 1978-7 Haziran 1979 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.

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