Eski Sovyet Bloğu Ülkeleri Askeri Tatbikat Düzenleyecek

Sovyetler Birliği’nin dağılmasında sonra Rusya’nın öncülüğündeki oluşturulan güvenlik bloğunun altı üyesi, 12-16 Ekim günleri arasında Belarus’ta ortak askeri tatbikat düzenleyecek.
Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikata Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyeleri Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ın katılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikatın, barış gücü operasyonlarının hazırlığı ve bu operasyonların yürütülmesine odaklanacağı belirtildi.
Rus Savunma Bakanlığı bu açıklamasından önce de Rusya ve Belarus arasında da Belarus’un Polonya sınırı yakınlarındaki Brest bölgesinde askeri tatbikatların başladığını bildirmişti.
Interfax haber ajansının duyurduğu bakanlık açıklamasına göre, Rusya-Belarus güçleri arasındaki ortak askeri tatbikatlar terörle mücadele amacıyla yapılıyor. Açıklamada, tatbikatların diğer ülkeleri hedef almadığı mesajı verildi.
Bakanlık, “Slav kardeşliği” adı verilen tatbikatın Salı günü başladığını ve 25 Eylül’e kadar süreceğini belirtti.
Tatbikat, Belarus’ta 9 Ağustos başkanlık seçimleri sonrası iktidar karşıtı toplu gösterilerin hala devam ettiği bir dönemde düzenleniyor.
Rusya Çin’le de ortak tatbikat yapacak
Rusya bu ay içerisinde Çin’le de ortak askeri tatbikat yapacak. Çin Savunma Bakanlığı, Rusya’nın güneyinde düzenlenecek tatbikata Ermenistan, Belarus, İran, Myanmar, Pakistan ve başka bazı ülkeler katılacağını açıklamıştı. Bakanlık, “Caucasus 2020” (Kafkaslar 2020) adını taşıyan ve 21-26 Eylül arasında düzenlenecek olan tatbikatın savunma taktikleri, kuşatma ve muharebe sahasında kontrol ve komuta alanlarına odaklanacağını bildirmişti.