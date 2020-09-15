Eski Sovyet Bloğu Ülkeleri Askeri Tatbikat Düzenleyecek

Rus Savunma Bakanlığı bu açıklamasından önce de Rusya ve Belarus arasında da Belarus’un Polonya sınırı yakınlarındaki Brest bölgesinde askeri tatbikatların başladığını bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tatbikatın, barış gücü operasyonlarının hazırlığı ve bu operasyonların yürütülmesine odaklanacağı belirtildi.

Tatbikat, Belarus’ta 9 Ağustos başkanlık seçimleri sonrası iktidar karşıtı toplu gösterilerin hala devam ettiği bir dönemde düzenleniyor.

Rusya Çin’le de ortak tatbikat yapacak

Rusya bu ay içerisinde Çin’le de ortak askeri tatbikat yapacak. Çin Savunma Bakanlığı, Rusya’nın güneyinde düzenlenecek tatbikata Ermenistan, Belarus, İran, Myanmar, Pakistan ve başka bazı ülkeler katılacağını açıklamıştı. Bakanlık, “Caucasus 2020” (Kafkaslar 2020) adını taşıyan ve 21-26 Eylül arasında düzenlenecek olan tatbikatın savunma taktikleri, kuşatma ve muharebe sahasında kontrol ve komuta alanlarına odaklanacağını bildirmişti.

