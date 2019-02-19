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Eski subay çifte ardışık aramadan hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ'nün "mahrem imamlarıyla" ardışık arama yöntemiyle haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski pilot üsteğmen Mustafa Denlikol'a 7 yıl 1 ay, eşi eski pilot teğmen Kübra Denlikol'a 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem imamlarıyla" ankesörlü hatlardan veya büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle yargılanan iki sanıkla ilgili karar çıktı.

Eski pilot üsteğmen sanık Mustafa Denlikol, 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Denlikol'un tutuksuz yargılanan eşi eski pilot teğmen sanık Kübra Denlikol ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, FETÖ'nün "mahrem imamlarıyla" ankesörlü hatlardan iletişime geçtiği belirlenen Mustafa Denlikol ile örgütle bağlantısı delillerle tespit edilen Kübra Denlikol'un, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmaları yönünden mütalaa verdi.

Vatanını seven biri olarak terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanmaktan dolayı üzüntü duyduğunu söyleyen sanık Mustafa Denlikol, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, kapatılan Bank Asya'da ise hesabının olmadığını savundu.

Sanık Denlikol, "Ankesör aramalarının örgütle alakası yok. O aramalar, görevimle ilgili aramalardı. HTS kayıtları incelendiğinde bu durum net bir şekilde anlaşılacaktır. Yaklaşık 27 aydır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Kübra Denlikol'un avukatı da söz alarak, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan Mustafa Denlikol'a 7 yıl 1 ay, Kübra Denlikol'a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek, Mustafa Denlikol'un tahliyesine hükmetti.

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