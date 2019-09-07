Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılanması

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, şahitlerin dinlenilmesine devam edilmesi için 14 Eylül'e ertelendi.

Başkent Hartum'da, Adli ve Hukuki Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen duruşmada, savunma makamının şahitleri Uluslararası Afrika Üniversitesi Mali İşler Müdürü Abdulmunim Muhammed Hıdır ile eski Cumhurbaşkanlığı Ofisi Genel Müdürü Tümgeneral Yasir Beşir dinlendi.

Hıdır, üniversitenin rektör yardımcısı Hatem Osman Muhammed Hayr'dan 4 milyon avro teslim aldığını ve bunu kurumun farklı bankalardaki hesaplarına yatırdığını söyledi.

Bu tutarın Sudan Cumhurbaşkanı tarafından çeşitli projelerde kullanılmak üzere üniversiteye destek amaçlı verildiğini aktaran Hıdır, öğrencilerinin yüzde 75'inin yabancı olduğu üniversitenin, özel uluslararası bir eğitim kurumu olduğunu dile getirdi.

Tümgeneral Beşir de eski Sudan Cumhurbaşkanından bizzat 10 milyon avro aldığını, bunun yarısını orduya bağlı milis gücü Hızlı Destek Kuvvetleri'ne, 4 milyonunu Savunma Bakanlığına, kalanını da Savunma Sanayi kurumuna teslim ettiğini belirtti.