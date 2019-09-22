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Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 04:23 | Son Güncelleme

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, altıncı kez hakim karşısına çıktı

Sudan'da yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in duruşması, tanıkların ifadelerinin alınabilmesi için haftaya ertelendi.

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada, altıncı kez hakim karşısına çıktı.

Sudan devlet televizyonundan canlı yayınlanan, başkent Hartum'da, Adli ve Hukuki Bilimler Enstitüsü'nde düzenlenen duruşmada mahkeme, savunma makamının şahitleri eski Bakan Ebubekir Avad Hüseyin, eski İstihbarat Teşkilatı İktisadi Güvenlik Müdürü Tarık Abdulkadir Şukri ve Sudan Bankası Politika, Araştırma ve İstatistik Genel Müdürlüğü çalışanlarından Bedreddin Huseyin'in ifadesine başvurdu.

Tanıklardan eski Bakan Hüseyin, Beşir'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan teslim aldığını iddia ettiği 25 milyon dolardan bilgisi olmadığını belirtti.

Beşir'in avukatları, önceki duruşmalarda olduğu gibi nisan ayında müvekkillerinin konutunda ele geçirilen dövizlerin suç teşkil etmediğini öne sürdü.

Savunma heyeti, davada Hızlı Destek Kuvvetleri'nden bir temsilcinin de şahit olarak çağırılması talebinden vazgeçti.

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu Devlet Konuk Evi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

"Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" suçlamalarından yargılanan Beşir, 19 Ağustos'ta kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

Ömer el-Beşir, zimmetine para geçirmediğini, Suudi Arabistan'dan aldığı paraları kamu yararına işlerde sarf ettiğini belirtiyor.

Mahkeme bir sonraki duruşmada, savunma heyetinin, Sayıştay, askeri hastane ve özel Taybe televizyonundan şahitlerini dinleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer el-Beşir Sudan yolsuzluk davası

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