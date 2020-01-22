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  4. Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha, savcılığa ifade verdi

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha, savcılığa ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:49 | Son Güncelleme

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Osman Taha, savcılığa ifade verdi

Sudan'da nisan ayında darbeyle görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yardımcısı Ali Osman Taha, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdi.

Yolsuzlukla Mücadele Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni hükümetteki Gençlik ve Spor Bakanı Vela el-Buşi'nin başkentin güneyindeki Spor Şehri kompleksi arsasının alınması ve bir bölümünün bazı kurum, kuruluşlar ve üniversitelere verilmesinde usulsüzlük olduğu şikayeti üzerine, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Taha, yolsuzluk suçlamasıyla açılan soruşturmada savcıya ifade verdi.

Taha, olayın üzerinden uzun zaman geçtiği ve bazı detayları hatırlamadığı gerekçesiyle savcılıktan süre istedi.

Bakan Buşi, ekim ayında yaptığı açıklamada, Spor Şehri'nin yapımında tespit edilen yolsuzluk ve usulsüzlükler nedeniyle soruşturma başlatıldığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtmişti.

Devrik lider Beşir'in Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 1991'de Spor Şehri’ne 1 milyon 4 bin metrekare yer tahsis edilmiş, 1994 yılında tesisin temeli Beşir tarafıdan atılmıştı.

Beşir'in kurucusu ve lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre'nin önde gelen liderlerinden olan Taha, Dışişleri Bakanlığı gibi önemli görevlerde de bulundu. Taha, 1998-2013 arasında Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı yaptı.

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Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali osman Muhamed Taha Sudan yolsuzluk soruşturması

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