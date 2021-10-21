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Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü: Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim

21.10.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mahkemedeki ifadesinde Toktaş, "Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Eski Süper Lig futbolcusu oğlunu boğarak öldürmüştü: Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim

Süper Lig'de 2008-2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Kısa süre sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını bildirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kasım Toktaş’ın ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.

"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"

12 gün sonra ise Cevher Toktaş, karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu söyledi. Toktaş, ifadesinde, "Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yataktaki oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da yoğun bakıma aldılar. İki saat sonra ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polise gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi. Adliyeye sevk edilen Toktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çocuğun kesin ölüm nedeni belirlenemeyince savcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi’nce hazırlanan raporda ise Kasım'ın 'boğularak’ öldüğü bildirildi.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cevher Toktaş'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, Cevher Toktaş, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le katılırken, sanığın anne ve babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatları ise salonda hazır bulundu.

"ÖZEL HASTANEYE GÖTÜREBİLİRDİM, CİMRİLİK YAPTIM, GÖTÜRMEDİM"

Duruşmada savunma yapan Cevher Toktaş, kendisini cezalandırmak için oğlunu öldürdüğü yönünde ifade verdiğini belirterek, "22 gün boyunca hastaydı, öksürdü, doktora götürmedim. Hastalanmasının sebebi de bendim, sürekli pencereleri açıyordum. Özel hastaneye götürebilirdim, cimrilik yaptım, götürmedim. Kendimi affedemediğim için yaptım. Olayın buralara geleceğini düşünemedim. Çocuğumu ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINACAK

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın, 'altsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Süper Lig Bursa
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