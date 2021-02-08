Eski sürüm Edge tarayıcısı güncellemeyle kaldırılacak

Microsoft’un Internet Explorer’ı yıllar içinde büyük bir gelişme göstermiş olsa da, akıllarda hep kötü performansla kaldı. Bu da Microsoft’un Edge adında yeni bir tarayıcı oluşturmaya karar vermesine neden oldu. Windows bilgisayarınızda hala eski Edge sürümüne sahipseniz, Microsoft 13 Nisan 2021’de bu sürümü kaldıracak. Güncelleme yalnızca Edge’i kaldırmakla kalmayacak, aynı zamanda bilgisayarınızda yüklü değilse Chromium tabanlı Edge sürümünü de yükleyecek.

Engadget, tarayıcının yeni sürümünün, şirketin Google’ın Chromium yazılımını kullanarak tarayıcıyı yeniden oluşturacağını duyurmasının ardından, Haziran 2020’de bir Windows güncellemesiyle kullanıma sunulduğunu bildirdi. “Ağustos 2020’de, bu destek dışı uygulamayı değiştirmek için yapılacakları duyurduk, yeni Microsoft Edge’in Windows 10 toplu aylık güvenlik güncelleştirmesinin bir parçası olarak kullanılabileceğini duyuruyoruz”.

ESKİSİ GİDECEK YENİSİ GELECEK

“Bu güncelleştirmeyi cihazlarınıza uyguladığınızda, destek dışı Microsoft Edge eski masaüstü uygulaması kaldırılacak. Onun yerine Edge'in yeni sürümü yüklenecektir. Yeni Edge, yerleşik güvenliği ve Microsoft güvenlik ekosistemiyle en iyi birlikte çalışabilirliğimizi sunarken, Windows 10’daki işletmeler için Chrome’dan daha güvenli ”dedi.