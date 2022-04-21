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  4. Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini etekli pozuna bomba yorum! "Altına bir şey giymedin mi?"

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini etekli pozuna bomba yorum! "Altına bir şey giymedin mi?"

21.04.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonunda performansı ve ada yaşantısıyla ön plana çıkan yarışmacılardan biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif. Geçtiğimiz günlerde bikinili paylaşım yapan Kalaycıoğlu bu defa mini eteğiyle gündeme geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini etekli pozuna bomba yorum! "Altına bir şey giymedin mi?"

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor yarışma programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Cesur pozlarını Instagram'dan yayınlayan Kalaycıoğlu'na bu defa bomba yorum geldi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU MİNİ ETEKLİ POZUYLA OLAY OLDU

Tarzı ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya üzerinden aktif olarak paylaşım yapıyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli pozuyla olay oldu!

En son mini etekli pozunu paylaşan Kalaycıoğlu'na, "Altına bir şey giymedin mi?", "Bu kadar güzel olmak yormuyor mu?", "Sen çok başkasın" gibi yorumlar geldi.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli pozuyla olay oldu!

1998 doğumlu Aleyna Kalaycıoğlu 24 yaşındadır. ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünde eğitim aldı.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli pozuyla olay oldu!

1.70 boyundaki Kalaycıoğlu 10 yıldır voleybol oynuyor.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli pozuyla olay oldu!

Survivor'un kurgu olup olmadığına ilişkin iddialara Kalaycıoğlu, "Ne kurgusu arkadaşım iyi misiniz?" yanıtı vermişti.

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli pozuyla olay oldu!

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli pozuyla olay oldu!

Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu mini etekli pozuna bomba yorum!

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survivor
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