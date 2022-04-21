Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun mini etekli pozuna bomba yorum! "Altına bir şey giymedin mi?"

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor yarışma programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Cesur pozlarını Instagram'dan yayınlayan Kalaycıoğlu'na bu defa bomba yorum geldi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU MİNİ ETEKLİ POZUYLA OLAY OLDU

Tarzı ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimlerden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya üzerinden aktif olarak paylaşım yapıyor.

En son mini etekli pozunu paylaşan Kalaycıoğlu'na, "Altına bir şey giymedin mi?", "Bu kadar güzel olmak yormuyor mu?", "Sen çok başkasın" gibi yorumlar geldi.

1998 doğumlu Aleyna Kalaycıoğlu 24 yaşındadır. ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünde eğitim aldı.

1.70 boyundaki Kalaycıoğlu 10 yıldır voleybol oynuyor.

Survivor'un kurgu olup olmadığına ilişkin iddialara Kalaycıoğlu, "Ne kurgusu arkadaşım iyi misiniz?" yanıtı vermişti.





